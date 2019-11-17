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İçköyspor, Bilecikspor'u uzatmalarda yıktı

Bilecik 1.

Amatör Lig'de yenilgisiz tek takım olan Bozüyük temsilcisi İçköyspor, bu haftada Bilecikspor'u 90+3'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.


Amatör Lig 9. haftasında Bozüyük 1. Nolu Stadı'nda oynanan İçköyspor - Bilecikspor müsabakasını ev sahibi ekip maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek, ligde 9'da 9 yaptı. Maça deplasmana gelen çok sayıda taraftarının desteğinin arkasına alarak iyi başlayan Bilecikspor müsabakanın ilk dakikalarında bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 30. dakikasından İçköyspor müsabakaya ortak oldu. Karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla bitti. İkinci yarıya daha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor futbolcuları, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 90+3'üncü dakikasında kontra atak sonrası İçköyspor'dan Kamuran Bedevi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışına kadar açılan kaleciyi geçen Kamuran topu boş filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol sonrası futbolcular bu sevinci taraftarları ile yaşadı.


Müsabaka sonunda iki takım taraftarları arasında sözlü atışma yaşandı.


Bu galibiyetle ligde 9'da 9 yapan İçköyspor puanını 27'e çıkartırken, Bilecikspor ise 18 puanda kaldı.

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