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İçköyspor ilk yenilgisini Osmaneli'nde aldı

Bilecik 1.

Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, ligde 9'da 9 yapan İçköyspor ilk yenilgisin aldı.


Amatör Lig 10'uncu haftasında Osmaneli İlçe oynanan müsabakada 1308 Osmaneli Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde lig lideri Bozüyük temsilcisi İçköyspor'u 4-2 yendi. Maça iyi başlayan ev sahibi 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakanın 10'uncu dakikasında Celal Daş ile 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Oğulcan Barut durumu 2-0'a getirdi. Bu golden sonra gelişen bir İçköyspor atağında Batuhan Doğan topu filelere göndererek, durumu 2-1 getirdi. Bu golün santrasında gelişene 1308 Osmaneli Belediyespor atağında Oğulcan Barut kendisinin ikinci takımın üçüncü golünün kaydederek, durumu 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbol ortaya koyan İçköyspor müsabakanın 70'inci dakikasında takımın golcüsü Kamuran Bedevi ile durumu 3-2'ye getirdi. Müsabakanın 75'inci dakikasında 1308 Osmaneli Belediyespor'dan Oğuzhan Uzun son sözü söyleyerek, durumu 4-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın sonucu olurken, ligde 9'da 9 yapan İçköyspor ilk mağlubiyetini aldı. Bu galibiyetle 1308 Osmaneli Belediyespor ligde 10'da 9 yaparak 27 puana çıkarak, zirvenin ortağı oldu.

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