İçköyspor Ulaş Kaplan ile anlaştı

Amatör Lig temsilcisi Bozüyük İçköyspor yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Ulaş Kaplan'la anlaştı.

2016-2017 futbol sezonunda Bilecik 2. Amatör Lig'de takımı şampiyon yaparak, 1. Amatör Lig'e taşıyan Ulaş Kaplan ile yeniden anlaşıldı. Kulüp Başkanı İbrahim Ölçer, yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu hızlı bir şekilde çözerek sezon hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, “Bizlere 2016/2017 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşatan Ulaş hocamız ile yeniden anlaşmaya vardık. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Yeni sezonda da İçköyspor'u en iyi yerlerde görebilmek için mücadele edeceğiz. Bu bağlamda tüm taraftarlarımızı ve camiamızı takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.