İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri, sağlık çalışmaları tarafından her türlü ihtiyaçları için sınırsız kullanıma açıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Korona virüsle mücadelede başta sağlık personeli ve belediye çalışanları olmak üzere büyük mücadele veriyor. Emniyet ve jandarma desteği ile tüm kurumlar adeta seferberlik içindeler. Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediye Başkanlığı uyum içinde birlikte hareket ederek ilçemizin Korona virüsle mücadelesinde başarısı için gece gündüz çalışıyorlar. Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerini sağlık personelimiz ve belediye personelimiz ve de Korona virüs ile mücadelede çalışan tüm personelimiz için ücretsiz kullanıma açtık. Yorgunluğu nedeniyle evine gidemeyen veya evdeki yaşlıları düşünerek Osmaneli de kalmak isteyen Korona virüsle mücadele eden tüm personel tesislerimizi ücretsiz kullanabilir. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bu sürecide atlatacağız. Sağlık personelimiz ve belediye personelimiz başta olmak üzere .gecesini gündüzüne katarak mücadele eden, risk alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, onlardan Allah razı olsun diliyoruz" dedi.