İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib gazisi Ertemiz'den duygulandıran paylaşım

Suriye’nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, sosyal medya hesabından o gün şehit düşen arkadaşlarını fotoğraflarını paylaşarak, altına "Onların arkasından ağlamayın hainleri güldürmeyin” yazdı.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, sosyal medya hesabından o gün şehit düşen arkadaşlarını fotoğraflarını paylaşarak, altına "Onların arkasından ağlamayın hainleri güldürmeyin” yazdı.


Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65´inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de bulunan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye´nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralanmıştı. İlk tedavisinin ardından baba evi olan Bilecik´in Bozüyük ilçesine gelen Ertemiz sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.


“Onların arkasından ağlamayın hainleri güldürmeyin”


Ertemiz, “Bu fotoğrafta gördükleriniz benim ailem, omuz omuza tüm mücadelelere vatanımızın milletimizin bekası ve güvenliği için canımızdan bile vazgeçtiğimiz koç yiğitler, 3 yıl boyunca birer aile olduğumuz birbirimize kenetlendiğimiz 33 tane yiğit. Bugün onlar vatanımız için şehit oldular sessizce şimdilik belki ayrıldık ama cennette kavuşacağız. Onların arkasından ağlamayın hainleri güldürmeyin ordumuz güçlü bir ordudur bu vatan Çanakkale daha ağzı süt kokan dedelerimizle kazanıldı ve aynı mücadelemiz devam ediyor üzülme zamanı değil birlik beraberlik olma zamanıdır vatan sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.