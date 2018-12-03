İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdman Yurdu yoluna devam ediyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.

Ligi mücadelesinde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Eryaman Gençlik'i 3-0 mağlup etti.


Bozüyük Kapalı Spor salonunda oynanan karşılaşmada sergiledikleri performans ile Eryaman Gençliği 3-0 mağlup eden filenin sultanları ligde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada, Bozüyüklü sporseverler de takıma büyük bir destek verdi. Maçı Belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz, eski TSO Başkanı Buğra Levent, Kulüp Başkanı Veli Çelik ve çok sayıda seyirci izledi.


Maçın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “başarılarınız daim olsun” diyerek Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.