'İki Bekar' adlı oyun tiyatroseverlerle buluştu

Bilecik Belediyesi tarafından Ocak ayı kültürel etkinlikleri kapsamında 'İki Bekar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bileciklileri kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam eden Bilecik Belediyesi, belirli tarihlerde vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen İki Bekar oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, oyunun sonunda sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Bileciklileri kültürel ve sanatsal aktivitelerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Şahin, tiyatro salonunu dolduran seyircilere teşekkür etti.

Öte yandan İki Bekar adlı oyunda; ortak bir arkadaş düğününde tanıştırılan bir erkek ve bir kadının sıra dışı tesadüflerle defalarca kesişen hayatları ve aralarındaki inişli çıkışlı ilişki, komedi diliyle anlatıyor.