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İki Bozüyük takımın mücadelesi

Voleybol Yıldız Kızlar Turnuvası’nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 4 Eylül Spor Kulübü ile karşılaştı.

Voleybol Yıldız Kızlar Turnuvası'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 4 Eylül Spor Kulübü ile karşılaştı. 2 Bozüyük takımın mücadelesi görülmeye değerdi.


Bozüyük Kapalı Spor Salonu tesislerinde oynanan maça Bozüyüklü sporseverler yoğun ilgi gösterirken, iki Bozüyük takımının mücadelesi görülmeye değerdi. Karşılaşmada geleceğin profesyonel sporcuları olma yolunda hızla ilerleyen genç voleybolcular muhteşem bir performans sergiledi. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmayı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 25-10, 25-12, 19-25 ve 25-14'lük skorlarla 3-1 kazandı.


Maç sonunda oyuncularını tebrik eden teknik direktör Mustafa Türkmen, salonda bulunan ve desteklerini esirgemeyen taraftara teşekkür etti.

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