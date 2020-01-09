İki gündür mum ışığında oturuyorlar

Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı sebebi ile hatlardaki arızalar sebebi ile elektrikleri kesilen, içme suyu da alamayan köylüler 2 gündür mum ışığında oturuyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde köylüler yoğun yağan kar yağışı sonrası 2 gün önce elektrikleri kesilmişti. Elektriği gelmeyen köylüler köy kahvesi ve evlerinde mum ışığında otururken, 186 elektrik arıza hattını her dakika arayarak arıza kaydı bıraktıklarını ve yapılan kayıtlardan sonuç alamadıklarını iddia ettiler.

"2 gündür elektriğimiz yok"

Karaköy köyünde ikamet eden İsmail Sert, 2 gündür kesik olan elektrikler nedeni ile halkın büyük zorluk yaşadığını belirterek, "İki gündür köyümüzde elektrik yok ve iki gündür evimizde ve kahvede mum ışığında oturuyoruz. Bazı çiftçilik ile uğraşan çiftçilerimiz sütlerini sağamaz hale geldi. 2020 yılında bu kadar uzun bir kesinti kabul edilir bir durum değil. Elektrik arızaya binlerce arıza kaydı yaptırdığımız halde elektriklerimiz 2 gündür maalesef yok. Konu ile ilgili yardım bekliyoruz. Elektrik olmadığı için depomuzdan köyümüze su da pompalanmıyor. Köyümüzde 2 gündür hem suyumuz hem de elektriğimiz yok" dedi.

Ayrıca Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünde de iki gündür elektriklerinin olmadığı öğrenildi.