İki katlı ahşap evde yangın çıktı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aksutekke köyünde yalnız yaşayan F.S.'in evinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.