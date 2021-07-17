İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında

1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımın 2 oyuncu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında.


1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımı Türkiye'den 32 takımın katıldığı turnuvada gruplardan çıkarak çeyrek finale kadar yükseldi. En iyi takımlar arasında yerini alan 1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımın 2 futbolcusuna turnuvada Fenerbahçe ve Başakşehir futbol takımı scout ekibi tarafından beğenildi. Ekip, futbolculardan biri Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri diğeri ise Başakşehir Futbol Kulübü Tesislerinde antrenmana davet etti.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, U11 futbol takımını başarılarından dolayı tebrik ederek, "Sporcularımızı, ailelerini, hocalarımız A Takım antrenörü Çağlar Bozkıran, Altyapı Sorumlumuz Mete Aktemur ve yönetim ekibimizi tebrik ederiz" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.