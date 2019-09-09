İki mühendisin araştırma merakı kâbusa döndü

Bilecik'te sarp kayalıklarda mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerinin 5 saatlik uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mühendis olan Hüseyin Dursun ve Veysel Erener isimli arkadaşlar ilçeye bağlı İncirli köyü Göldağı mevkiine araştırma yapmak üzere geldiler. Veysel Erener, çıktığı sarp kayalıklardan inemeyerek mahsur kaldı. Diğer arkadaşı durumu hemen jandarmaya arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri sarp kayalıklar mahsur kalan Veysel Erener'i ip istasyon kurulmak suretiyle saat 21.00 sıralarında kurtarıldı.

Kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ifadesi alınmak üzere jandarmaya teslim edildi.