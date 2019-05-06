İki okul arasında gönül köprüsü kurdular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İMKB Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, Hazro Kavaklıboğaz Köyü İlkokuluna eğitim materyali desteği sağladı.

Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Arın tarafından organize edilen kampanyaya öğrenci ve öğretmenler büyük bir ilgi gösterdi. Kavaklıboğaz Köyü İlkokulu adına kampanyayı yürüten Berna Atakan öğretmenin İMKB Anadolu Lisesi'nden mezun olması da kampanyaya ayrı bir güzellik kattı. Toplumsal birlik, kardeşlik bilinci, kitap kardeşliği temalarını içeren kampanyayla Kavaklıboğaz ilkokulu öğrenci ve öğretmenleriyle gönül köprüsü kurulması amaçlandı. Kavaklıboğaz Köyü İlkokulundan 106 öğrenciye ortak materyal temin edildi. Okuldan kampanyaya gönüllülük esası üzerine katılan her öğrenci, ilkokuldaki öğrenci kardeşleriyle eşleştirilmiş ve adlarına eğitim materyali paketi gönderdiler.

Paket içeriğinde ilkokul 1-4 sınıf öğrencilerine “2 kitap, 4 defter, 5 kurşun kalem, 2 kırmızı kalem, 1 kalemtraş, 3 silgi, 1 kalem kutusu, bir not defteri”; ana sınıfı öğrencilerine “1 boyama kitabı, 1 büyük resimli hikaye kitabı, 1 pastel boya seti, 1 oyun hamuru seti, 1 puzzle” bulunuyor. Ayrıca ilkokul 1-4 sınıflara birer adet olmak üzere 4 adet mangala oyunu, ana sınıflarına da birer adet zeka oyunu, öğrenci ve öğretmenlerimizin bağışladığı okul kütüphanesi için kitaplar ve ana sınıfı için oyuncaklar da gönderildi.