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İki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Köprülü kavşağında meydana gelen kazada, Abdullah Ö. sevk ve idaresindeki 16 AFD 48 plakalı otomobil ile Mehmet A. idaresindeki 11 AJ 663 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Neslihan U.(23) yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan yaralı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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