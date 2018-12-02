'İkinci Bahar' büyük ilgi gördü

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi'nin ev sahipliğinde seyirci ile buluşan İstanbul Temaşa Tiyatrosu'nun sahnelediği “İkinci Bahar” adlı tiyatro oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 4. Uluslararası Tiyatro Günleri etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz olarak sahnelenen aşk, romantizm ve komedi dolu ‘İkinci Bahar' adlı oyunda ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak mizahi bir dille anlatılıyor. Serkan Budak'ın uyarlayıp yönettiği 2 perdelik komedi oyununda Türk sinema, tiyatro ve dizi filmlerin sevilen oyuncusu Cihat Tamer, Bedia Ener, Buket Dereoğlu ve Emre Törün rol alırken usta Tiyatro Sanatçısı Cihat Tamer'in 56. sanat yılı dolayısıyla sahnelenen oyun izleyicilerinden tam not aldı. Oyunun sonunda sahneye gelen tüm oyuncuları başarılı performansları nedeni ile tebrik eden Belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz, tiyatro ekibine Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve tüm izleyenler adına teşekkür etti.

Bol kahkahalı iki perdelik oyunu İlçe Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, Belediye Başkan Yardımcısı Barış Oğuz ve çok sayıda sanatsever izledi.