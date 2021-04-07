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İkinci çocuk sosyal tesisinin hazırlıkları sürüyor

Bilecik Belediyesi tarafından ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ sözüyle yola çıkılarak ilki tamamlanan çocuk sosyal tesisinin ikincisinin de hazırlıkları başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından ‘Her Mahalleye Bir Kreş' sözüyle yola çıkılarak ilki tamamlanan çocuk sosyal tesisinin ikincisinin de hazırlıkları başladı.


İlki, Bilecik Belediyesi Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi olarak Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren tesisin ikincisi Hürriyet Mahallesinde bulunan kadın spor yaşam merkezinde yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında çocukların hizmetine sunulacak. Belediye Başkanı Semih Şahin'in yakın ilgisi ve takibi doğrultusunda devam eden çalışmalar kapsamında Kadın Spor Yaşam Merkezi kapsamlı düzenlemeler sonrasında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara hizmet verecek.


Bünyesinde yaklaşık 50 öğrencinin yer alabileceği çocuk sosyal tesisinin Eylül ayında hizmete girmesi planlanırken, tesise kayıtlar Ağustos ayında yapılacak.

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