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İl Başkanı Karabıyık haftalık olağan toplantısına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Merkez İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısına katıldı.


AK Parti Bilecik İl Başkanlığında yapılan haftalık olağan toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı sonra bir değerlendire yapan AK Parti İl Başkanı Karabıyık, "AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulumuzun haftalık olağan toplantısına misafir olduk. Nail Öztürk başkanımıza ve yeni yönetim kurulumuza yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

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