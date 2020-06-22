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İl Başkanı Karabıyık, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Yıldırım'ı askere uğurladı

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Mert Yıldırım vatanı görevinin yapmak üzere Ankara’ya gitti.

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Mert Yıldırım vatanı görevinin yapmak üzere Ankara'ya gitti.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, vatani görevinin yapmak üzere Ankara'ya giden AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Mert Yıldırım'ı uğurlamasına katıldı. Başarı siyasetçi ve iş insanı olan Ahmet Mert Yıldırım'ın, vatanı görevinde Allah'ın yar ve yardımcısı olmasını dileyen Karabıyık, "İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı kardeşim Ahmet Mert Yıldırım' ı vatani görevini yerine getirmek üzere Ankara' ya uğurladık. Rabbim tüm askerimizi korusun. Rabbim askerimizi her alanda muzaffer eylesin" dedi.

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