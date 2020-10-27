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İl Başkanı Karabıyık'tan Bakan Dönmez'e ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ankara temaslarında aslen Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, "Enerji alanında yaptığı atılım ve yatırımlarla çığır açan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez beyi İl Başkan Yardımcımız Harun Öztürk ile ziyaret ettik. Enerji üzerine ilimizde devam eden yatırımlar üzerine görüşme gerçekleştirdik. Sn. Bakanımıza ilimize göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı hemşerilerimizin adına teşekkür ediyorum" dedi.

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