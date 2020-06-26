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İl Başkanı Karabıyık'tan Bilecik Sağlık-Sen'e ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Sağlık-Sen’i ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Sağlık-Sen'i ziyaret etti.


Bilecik Sağlık-Sen Başkanı Süleyman Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Sağlık AK Parti iktidarımız dönemlerinde nereden nereye geldi, buna bütün halkımız yakinen şahit. Bu başarıyı siz sağlık çalışanları ile elde ettik ve asla bundan geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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