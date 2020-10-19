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İl Başkanı Önal, MKYK asil üyeliğe seçildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) 11.

Olağan Kongresi'nde Mustafa Destici, 584 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa yeniden seçilirken, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde Bilecik'ten bir kişi yer aldı.


Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan kongrede, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici genel başkanlığa yeniden seçilirken, BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal 70 kişilik MKYK asil listesine 49'uncu sıradan girdi. Bu seçim sonrası kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Önal, "Camiamıza, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. MKYK listesinde ilimiz Bilecik'ten şahsıma verilen görev ilimize ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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