İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İl Başkanı Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’te hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'te hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.


İl Başkanı Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti ardından yönetim kurulu üyeleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışanların geçmiş Regaip Kandil'ini kutlayan Yıldırım, "112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını teşkilatımızla birlikte ziyaret ederek kandillerinin özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettik. Milletimize hizmet yolunda emek harcayan tüm kamu çalışanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.