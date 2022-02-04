İl Başkanı Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'te hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti ardından yönetim kurulu üyeleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışanların geçmiş Regaip Kandil'ini kutlayan Yıldırım, "112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını teşkilatımızla birlikte ziyaret ederek kandillerinin özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettik. Milletimize hizmet yolunda emek harcayan tüm kamu çalışanlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun.