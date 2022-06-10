İl Başkanı Yıldırım hayır panayırı açılışına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği hayır panayırına katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeşilkent Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu inşaatı için Kasımpaşa Cami Bahçesi'nde hayır panayırı düzenlendi. Açılışına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuveyt Cami İmam Hatibi Recep Dayan'ın, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış, Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez'in açılış konuşması ile devam etti. Dualar eşliğinde yapılan açılışın ardından Başkan Yıldırım ve beraberindekiler stantları gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Stant görevlilerine kolaylıklar dileyen Yıldırım vatandaşlar ve yurt yöneticileri ile de bir süre sohbet etti.