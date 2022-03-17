İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ile birlikte Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Burada muhtarlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren İl Başkanı Yıldırım, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en uç noktadaki temsilcileri olduğunu ifade ederek, “Demokrasimizin mihenk taşı muhtarlarımızla sohbet ederek, görev bölgeleri ve şehrimiz için değerlendirmelerde bulunduk. Katılım ve misafirperverliklerinden dolayı kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.