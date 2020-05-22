AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Başkanları Toplantısına telekonferans sistemiyle katıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısına telekonferans sistemiyle katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Karabıyık, "Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir'in başkanlığında İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. Hükümetimizin ve partimizin çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.