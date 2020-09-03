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İl Emniyet Müdürü Namal Osmaneli Kaymakamı Ünal'ı ziyaret etti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.


İlçede yeni göreve başlamasından dolayı Kaymakam Yüksel Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilçedeki yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Kaymakamlık makamında bir süre sohbet eden Ünal ve Namal, ilçe gündemindeki meseleleri konuştu.


Kaymakam Ünal, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Geldiğim günden beri kurum amirlerimiz beni ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular. Bu da beni çok sevindirdi. Osmaneli ilçemiz çok şirin bir ilçemizdir. Burada görevde olduğum sürece elimden gelen çalışmayı yapacağım” dedi.

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