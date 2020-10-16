İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz'dan Belediye Başkan Şahin'e ziyaret

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Meclis üyeleri Janrat Karaahmet, Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz ve Zeki Kayadelen, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e ziyarette bulundular.

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve Meclis üyeleri Janrat Karaahmet, Zafer Kurnaz, Mehmet Yılmaz ve Zeki Kayadelen, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e ziyarette bulundular.


Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; "İl Genel Meclisi ve belediyelerin, yani yerel yönetimlerin ayrı hizmet birimleri olduğu düşünülse de, bence hepimizin amacının ortak olması gerektiğini düşünüyorum. O amaç ise şehrimizi sınırlara ayırmadan bütünüyle güzelleştirmek için tüm birimler ile elimizden ne geliyorsa yapmaktır. Bu temenni ve dileklerim ile beraber, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.