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İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.


Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirine nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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