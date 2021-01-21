İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Şahin'e ziyaret

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Eyüp Uzun'un da yer aldığı ziyarette ilçenin hedefleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Şahin, ziyaretleri için İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'a teşekkür ederek, kendisine Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinin ürettiği Lefke Bezi atkı takdim etti.