İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Şahin'e ziyaret

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.


Osmaneli İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Eyüp Uzun'un da yer aldığı ziyarette ilçenin hedefleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Şahin, ziyaretleri için İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'a teşekkür ederek, kendisine Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifinin ürettiği Lefke Bezi atkı takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.