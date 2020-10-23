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İl Jandarma Komutanı Sandal'dan Kaymakam Ünal'a hayırlı olsun ziyareti

Bilecik İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Osmaneli ilçesine atanan Kaymakam Yüksel Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Osmaneli ilçesine atanan Kaymakam Yüksel Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İl Jandarma Komutanı Sandal, Kaymakam Ünal'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Sohbette İl Jandarma Komutanı Sandal, Kaymakam Ünal'a yeni görevi için hayırlı olsun dileğinde bulunarak başarı diledi. Kaymakam Ünal ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilecik İl Jandarma Komutanı Sandal'a ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun'a teşekkür etti.

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