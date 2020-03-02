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İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'ten Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.


Çelik, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'den eğitim durumu hakkında bilgi aldı. Ardından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, okulun öğrencileri ile bir araya geldi. Müdür Ramazan Çelik öğrencilerin hedefleri hakkında sorular sorarak onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Müdürü Ramazan Çelik'e okul atölyesinde hazırlanan hediye verildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'e teşekkür etti.

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