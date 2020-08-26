İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'ten okullara denetim

İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, Şube Müdürleri Zekai Çobandere ile Ali Güder eşliğinde kentteki okullarda hijyen şartlarının sağlanması için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında okul müdürlerinden bilgi alan İl Müdürü Çelik, öğrencilerin ve öğretmenlerin gerekli bütün tedbirlerin alındığı sağlıklı bir okul ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerinin öncelikleri olması gerektiğini vurguladı.