İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İl müdürlerinden Bayırköy Belediye Başkanı Yaman'a ziyaret

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik ve Bayırköy'ün tarım yapısı, potansiyeli ve kurum hakkında bilgiler verdi. Bayırköy'ün tarımsal yapısıyla ilgili yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Başkan Yaman, iki kurum müdürüne ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.