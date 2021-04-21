Toplantıda İl Müdürü Akyol, velilerle bir araya geldi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır moderatörlüğünde il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve velilerin katılımıyla 'Okul Veli Temsilcileri Paylaşım' toplantısı telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik eğitiminde sinerjik bir etki oluşturmak amacıyla yapıldığı anlatan İl Müdürü Akyol, "Salgın sürecinde velilerimizin gözünden problemler, beklentiler, öneriler ve hedefler ana başlıklı velilerimizle görüş paylaşım çalışması gerçekleştirildi. Bu anlam toplantımız çok verimli geçti. Velilerimiz görüşleri bizler için değerlidir" dedi.