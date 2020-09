İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, çevre ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunu, çevreye verilecek her türlü zararın insan üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyleyerek, "Dünyada özellikle son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur" dedi.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasıyla ilgili bir mesaj yayımladı. İl Müdürü Budak mesajında, "Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri, kurumları ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım önlemleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında sağlıklı yaşam, yürüyüş ve bisiklet kullanımının önemi, toplu ulaşım, otomobilsiz yaşam, yaşanabilir çevre, gürültü kirliliği ile mücadele, karbon emisyon oranlarının azaltılmasına yönelik temalarının öne çıkartıldığı etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta süresince, ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır. Avrupa Hareketlilik Haftası daha temiz, daha sağlıklı bir kent özlemini dile getirerek, gürültü, yok olan yeşil alanlar, sürdürülebilir ulaşım modelleri, çevre koşullarının çocukların psikolojileri üzerine etkisi, temiz kentler, çevre sağlığı, yeni bir otomobil kullanım kültürü konularını kapsamaktadır. Bu haftanın genel amacı, artan motorlu araç trafiğinin kentsel alanda yol açtığı kirliliğe karşı vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamaktır. Aslında bu kampanya sadece atmosferin kirlenmesi ve gürültü kirliliğiyle mücadele etmeyi değil aynı zamanda kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini de hedeflemektedir" dedi.

"Trafiğin sebep olacağı çevre etkilerinin başında gürültü ve hava kirliliği gelmektedir"

İl Müdürü Budak, çevre ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğunu, çevreye verilecek her türlü zararın insan üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyleyerek, "Dünyada özellikle son yıllarda sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve sınırlı olan doğal kaynakların aşırı ve bilinçsizce tüketilmesi çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur. Çevre kirliliğinin sınır tanımaz özellikte olması da onu küresel bir sorun haline getirmiştir. Bunun sonucunda ise mevcut sorunlara karşı tüm ülkelerin ortak hareket etme ve gerekli önlemleri alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Hava, doğal kaynaklar veya insan aktiviteleri ile atmosfere bırakılan kimyasal ve biyolojik binlerce maddelerle kirlenmektedir. Yaşadığımız kentlerde çevresel etkinliği açısından en önemli etken taşıt trafiğidir. Trafiğin sebep olacağı çevre etkilerinin başında gürültü ve hava kirliliği gelmektedir. Trafikte araçların kullanımıyla oluşan gürültü; genellikle araçların motorlarında, egzozdan ve süspansiyondan kaynaklanan gürültüdür. Trafik gürültüsü motor gücüne, hızına, seyreden taşıtların cinsine, yol eğim derecelerine ve kaplama özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Tüm bu nedenlerle oluşan trafik gürültüsü insan yaşamıyla iç içe olması nedeniyle hem çevre açısından hem de insanların sağlığı açısından başta gerilim-stres olmak üzere önemli etkiler oluşturmaktadır. Trafiğin olumsuz çevre etkilerinden bir diğeri de çevre kirliliğinin en önemli parametrelerinden biri olan, canlıların içinde yaşadığı ortamı oluşturan hava kirliliğidir. Benzinli ve dizel motorların egzoz gazları hava kirliliğine neden olan kaynakların başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yürüme mesafesi yakın olan yerlerde zorunlu olmadığı sürece motorlu taşıt kullanmamalıyız"

İl Müdürü Budak son olarak sosyal bir mesaj vererek, "Yürüme mesafesi yakın olan yerlerde zorunlu olmadığı sürece motorlu taşıt kullanmamalıyız. Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız, sürekli asansör kullanmak yerine merdivenleri tercih etmeliyiz. Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz" dedi.