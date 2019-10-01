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İl Müdürü Çelik'ten okul ziyaretleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Ertuğrulgazi Lisesini ziyaret etti.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Ertuğrulgazi Lisesini ziyaret ederek Okul Müdürü Zaim Akbulut'tan okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan İl Müdürü Çelik, “İlimizde eğitim veren Ertuğrulgazi Lisesine ziyarette bulunduk. Ziyaretlerimiz sırasında okul müdürümüz Zaim Akbulut bizlere okul, öğrenciler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

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