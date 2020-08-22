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İl Müdürü Çelik'ten okullara ziyaret

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kentte Mehmet Nuri Efendi Anaokulu’nu ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kentte Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'nu ziyaret etti.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Şube Müdürleri Bilal Eği, Zekai Çobandere ve Cuma İvrendi ile birlikte kentte Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Okul Müdürü Sevgi Uğurlu'dan okul hakkında bilgi alan İl Müdürü Ramazan Çelik, okulun eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti.


Ardından Balahatun Anaokulunu ziyaret eden İl Müdürü Ramazan Çelik, ziyaret sırasında Okul Müdürü Mehmet Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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