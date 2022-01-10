İl Müdürü Özdemir öğrencilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik Kız Öğrenci Yurdu Yurdu'nda kalan öğrenciler ile İletişim Toplantısı'nda bir araya gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurtlarda sunulan barınma, beslenme ve eğitim hizmetleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Bilecik Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda öğrencilerin istek ve önerilerini dinleyen İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı açıklamada “Amacımız ülkenin geleceği olan sizlere daha iyi hizmet edebilmek. Burası gençlerimizin ikinci evi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin mutluluğunu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bilecik Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler ise kendilerine sağlanan imkanlar için İl Müdürü Özdemir'e teşekkür ettiler.