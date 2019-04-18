İl Müdürü Yıldız koltuğunu devretti

Bilecik Valiliği himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ahmet Özkan, bir gün boyunca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptı.

Ahmet Özkan, başarının arttırılması, motivasyonun sağlanması ve mesleki rehberlik anlamında öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmelerini sağlamak ve mesleki olgunluk düzeylerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemleri yakından öğrenme fırsatı buldu. İl Müdürü Aslan Yıldız ile birlikte gün boyunca yapılan çalışmalara eşlik eden Ahmet Özkan müdürlük birimlerini gezerek ardından gerçekleştirilen antrenör toplantısında ve okul sporları futbol küçükler ödül törenlerinde yer alarak başarılı sporculara ödül takdiminde bulundu. İl Müdürü Aslan Yıldız, gerçekleştirilen projenin gençler adına çok önemli olduğunu belirterek İl Müdürlüğü yapan Ahmet Özkan'a hediye takdiminde bulundu.