İl Müdürü Yıldız'dan antrenman ziyareti

Yıldız, sporculara başarılar dileyerek baklava ikramında bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Yıldız, “Antrenör Ozan Çağrı Gül nezaretinde antrenmanlarını sürdüren takım 15-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Kastamonu ilinde düzenlenecek Yurtlar Arası Futbol Turnuvasında boy gösterecek. Futbolda birlik olmak ve takım ruhu çok önemli, katılacak oldukları turnuvada ilimizi temsil edecek takımımıza başarılar diliyorum” dedi.