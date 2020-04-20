İl Müdürü Yolda, "Kaçan balık olsun, sağlığınız değil"

İl Müdürü Yoldaş, "Kaçan balık olsun, sağlığınız değil" sloganıyla ikinci bir emre kadar göl, gölet, baraj ve akarsularda amatör balıkçılığın yasaklandığı belirtti. Yoldaş, "Korona virüsü Covit-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda kinci bir emre kadar göl, gölet, baraj ve akarsularda amatör balıkçılığın yasaklandı. Kaçan balık olsun, sağlığınız değil" dedi.