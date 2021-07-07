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İl Müdürü Yoldaş, çalışanlarını böyle motive ediyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün başlattığı ’Ayın Çalışanı’ uygulaması kapsamında 2 çalışan teşekkür belgelerini aldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün başlattığı 'Ayın Çalışanı' uygulaması kapsamında 2 çalışan teşekkür belgelerini aldı.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından çalışanlarını motive etmek amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı 'Ayın Çalışanı' uygulaması kazananı haziran ayında 2 çalışan oldu. Kerem Kara ile Mehmet Arif Demir uygulaması kapsamında teşekkür belgelerini il müdürünün elinden aldılar.



"Her iki arkadaşımızda görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir"


Belgeleri sahiplerine veren İl Müdürü Yoldaş, "İl Müdürlüğümüzce geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğumuz 'Ayın Çalışanı' uygulaması kapsamında bu ay arkadaşlarımızı seçmiş bulunmaktayız. Her iki arkadaşımızda görevlerini layıkıyla yerine getirmekte olup, ayrıca özverili ve duyarlı davranışları ile farkındalık göstermişlerdir. Her iki arkadaşımıza da bu davranışlarından dolayı teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum "dedi.

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