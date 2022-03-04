İl Müdürü Yoldaş hayvan işletmelerini ziyaret etti

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bozüyük'e bağlı Dodurga Beldesinde hayvan işletmeciliği yapan İbrahim Kızıl'ın işletmesini ziyaret etti.

Yoldaş, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'nın da katılımı ile, beldede faaliyet gösteren İbrahim Kızıl'a ait küçükbaş hayvancılık işletmesi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Koordinasyon Şube Müdür V. Mikail Babur, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Müdür V. Emrah Celasin, Veteriner Sağlık Teknikeri Emre Işık da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette işletmecinin sorunlarını dinleyen İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe destekleri hakkında bilgiler verdi. İl Müdürü Yoldaş, "Çalışan ve üreten çiftçilerimizin, işletmelerimizin her zaman sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını yetkilerimiz dahilinde gidermek için çaba sarf ediyoruz. İşletmecimiz İbrahim Kızıl'a işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Selim Tuna ve işletme sahibi Kızıl da verilen desteklerden dolayı İl Müdürü Yoldaşa teşekkürlerini iletti.