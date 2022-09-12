İl Müdürü Yoldaş, Marmara Bölgesi 2. Etap Bölge Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı

Dr Vahit Kirişçi'nin katılımıyla gerçekleşen Marmara Bölgesi 2. Etap Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'da katıldı.

Tarımsal üretimde verimlilik ve uygulanabilecek projelerle birlikte 5 gün sürecek olan toplantıda disiplin hukuku, protokol kuralları, resmi yazışma usul ve esasları, kamu yönetimi mali hükümleri, harcırah kanunu, iş sağlığı ve güvenliği, etik davranış ilkeleri gibi pek çok konu ele alınıyor.

Bursa'da düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova illerine bağlı İl müdürleri, idari mali işler şube müdürleri, söz konusu illerin bağlı kuruluş idari amirleri ile ilgili personeller katıldı.