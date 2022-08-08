İl Müdürü Yoldaş, Tarım ve Orman İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım ve Orman İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Tarım ve Orman İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya 81 il il müdürünün yanı sıra Bilecik İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ta katıldı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Türkiye'yi bol, kaliteli, ucuz ve dünya ile rekabet eden ürünler yetiştiren bir tarım ülkesi haline getirmek, hedeflerimizden biridir” ifadelerine vurgu yaptı.

Toplantı, bakanlığın hedef ve çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.