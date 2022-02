İl Müftüsü Ali Erhun'dan Miraç Kandili mesajı

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Recep ayının 27'nci gecesi olarak bilinen Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, mesajında Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna kabul edildiği Miraç gecesini yeniden idrak etmenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti. Müftü Erhun, “Recep ayının 27'inci gecesinde gerçekleşen Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin (s.a.v) önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semalara uzanan, içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereket barındıran manevi bir yolculuktur. Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan göklere uzanan bu kutlu hadise, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah'ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur. Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır" dedi.

Miraçta Müslümanlara verilen 3 büyük hediye

Peygamber efendimizin Miraç'tan Müslümanlara üç büyük hediyeyle döndüğünü ifade eden İl Müftüsü Ali Erhun “Birincisi, günde beş defa Rabbimizle buluşma imkanı veren; müminin miracı, namazdır. Mümin namaz ibadetiyle sadece onun huzurunda eğilir, sadece ona secde eder, sadece ona ibadet eder ve sadece ondan yardım diler. Namazla mümin kişiliğine ve kimliğine kavuşur. Tevhid ve vahdetin müşahhas hali olan namaz sayesinde müminler, sadece beden ve ruh bütünlüğünü değil, aynı zamanda akıl ve kalp bütünlüğünü, zihin ve gönül birlikteliğini gerçekleştirir. İkincisi, Bakara suresinin son ayetleridir ki, burada Rabbimiz bizlere yüksek sorumluluklarımızı ve zaaflarımızı birlikte hatırlatmaktadır. Her sorumluluk bir emanettir ve emaneti omuzlarında taşıyan her insan, her türlü kin ve öfkeden, haset ve kıskançlıktan, gurur ve kibirden uzak durarak bütün insanlara, hatta bütün mahlukata karşı merhametli, mütevazı ve alçak gönüllü olmak zorundadır. Zira Peygamber efendimizin ifadesiyle ‘Tevazu yüceltir, kibir düşürür, gurur aldatır, haset bitirir.' Nefsimizin ölümcül zaafları bizi her türlü miraçtan, yüceliş ve yükselişten alıkoyar. Üçüncüsü ise; tevhid inancına sahip olan herkesin ebedi kurtuluşa ereceği müjdesidir. Akıp giden zamanın bu önemli duraklarında her zaman ümitvar olunması gerekir. Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazeleyelim. Eşref-i mahlukat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlak, daha huzurlu bir dünya için dualarımızı miraca gönderelim” dedi.

Öte yandan Müftü Erhun, İslam aleminin Miraç kandilini kutlayarak, Miraç gecesinin bütün insanlık hayırlara vesile olmasını temenni etti.