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İl Müftüsü Erhun'dan il müdürlerine hayırlı olsun ziyareti

Bilecik’i İl Müftü Ali Erhun, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan il müdürlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik'i İl Müftü Ali Erhun, İl Kültür ve Turizm Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan il müdürlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bilecik'i İl Müftü Ali Erhun, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atana Serkan Bircan ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Sami Akyol'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette Müdür Bircan ve Müdür Akyol ile bir süre sohbet eden Müftü Ali Erhun, kendilerine hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

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