İl Müftüsü Erhun'dan 'Kadir Gecesi' mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında, "İslam dünyası olarak sıkıntılı zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde felaha kavuşmak için çokça dua edelim” dedi.

Erhun mesajında, rahmet, mağfiret ve arınma ayı Ramazanın sonuna yaklaşılan bu günlerde cumartesi gününü pazara bağlayan Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ‘Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir gecesine kavuşmuş olmanın mutluluğunun yaşanılacağını ifade etti. Erhun mesajında "Allah bazı zamanları fazilet ve bereket yönüyle diğer zamanlara üstün kılmıştır. Kadir gecesi, yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber efendimizde bu gecenin kıymetini ‘Kim Kadir Gecesinin, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenab-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır' buyurmuştur. İslam dünyası olarak sıkıntılı zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde felaha kavuşmak için çokça dua edelim. Hayatımızı, rabbimizin belirlediği esaslara göre şekillendirelim ve böylece gecemizi en güzel şekilde ihya etmiş olalım. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kadir geceniz olmak üzere gelecek Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, yüce rabbimizden oruçlarımızı ve yaptığımız ibadetlerimizi kabul buyurmasını, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.