İl Müftüsü Erhun'ın Kadir Gecesi mesajı

Mesajında, İslam geleneğinde Ramazan ayının ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, sözlerine şöyle devam etti;

"Ancak bu yıl rahmet, bereket, ziyafet ve zarafet ayı olan mübarek Ramazan ayını içinde bulunduğumuz özel bir durum dolayısıyla camilerimizden, cemaatlerimizden, cumalarımız ve teravihlerimizden ayrı kalarak, buruk bir sevinçle idrak etmekteyiz. Rabbimiz idrak ettiğimiz Ramazan ayı ve Kadir gecesi hürmetine, bu gecede nazil olan Kur'an hürmetine, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı bu musibetten tez zamanda kurtarsın inşallah. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen ve hayır cevherlerini üstümüze boşaltarak bizlere mutluluk veren, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Rabbimiz tarafından biz kullarına bir lütuf olarak bahşedilmiştir. Bu nimet, biz Müslümanlar için dileklerimizin ve isteklerimizin rabbimize arz edilmesi için bir fırsat olacaktır. Bu gece ihya edeceğimiz Kadir gecesi, aile efradımız, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlı olsun. İçinde yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluşa da bir vesile teşkil etsin inşallah."