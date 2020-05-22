İlaçlama çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştirilirken, birçok mahallede çocuk parkı, bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere ilaçlama çalışması yapıyorlar. Haşere oluşumunu engellemeye çalışan ekipler ayrıca çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.